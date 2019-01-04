持刀強盜肢障超商店員 男遭判刑7年2月

（中央社記者蕭博文台北4日電）新北市林姓男子持刀強盜肢障超商店員，搶走現金與洋酒禮盒，到案辯稱只是亮刀恐嚇。法院考量林男向店員道歉並賠償，日前依加重強盜罪判處林男7年2月徒刑，可上訴。

士林地方法院今天公布的判決書指出，家住新北市淡水區的林姓男子去年8月23日凌晨，持水果刀闖進平日常光顧的便利超商，向張姓店員亮出水果刀。

張姓店員見狀跑向倉庫躲藏，林姓男子追趕在後，進而持刀跨站在跌坐在地的張男上方，揚言「我要搶收銀機的錢」、「我並不想傷害任何人」，邊說邊持刀揮舞，逼迫張男回到櫃台打開收銀機。

林姓男子搶走收銀機內現金新台幣1759元，又搶走洋酒禮盒與香菸等總價8640元的商品；林男到案辯稱，只是跟女友吵架一時衝動，想嚇嚇店員，應只構成恐嚇取財。

承審合議庭認為，林男利用人煙稀少、行動不便的張男獨自值班之際行搶，且張男身形較弱小，案發時跌倒在地又遭林男跨站於身體上方，根本不能脫困，衡諸社會常情，一般人均會深感恐懼，為求保命而唯命是從，不敢妄動。

合議庭認定，林男行為已使張姓店員不能抗拒，觸犯加重強盜罪，犯行危害性高，審酌林男正值壯年，犯後與被害人達成和解並賠償，也當庭向店員鞠躬道歉，並考量檢察官以林男行搶時未蒙面為由請求減輕其刑，判處7年2月徒刑。（編輯：方沛清）1080104