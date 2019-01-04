新北樹林民宅遭強盜 母女遭綑綁毆打

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市樹林區一處民宅，2日晚間發生強盜案，兩名歹徒闖入民宅並由偷轉搶，綑綁屋主母女兩人，搶走新台幣6000餘元。驚魂母女在6小時後脫困，警方正調閱監視器追緝搶匪。

樹林警分局今天表示，23歲的李姓女子3日向三多派出所警方報案，指稱她與母親在新北市樹林區龍興街家中遭人綑綁，並損失約新台幣6000多元。

警方調查瞭解，被害人50歲黃姓女子於2日傍晚5時20分回家時，赫然發現兩名竊賊闖入家中。黃女試圖抵抗，卻遭竊嫌持廚房菜刀要脅；兩名歹徒以棉被蓋住黃女，並綑綁毆打控制行動。

黃女的女兒，也就是報案的李女在當天晚間7時40分返家時，發現家門沒有關，一推開門就見到屋內一片凌亂，來不及反應慘遭歹徒持刀架住綑綁毆打。

歹徒犯案過程，拍下不雅照威脅被害母女不得報案。直到深夜11時15分左右，兩名搶匪離開後被害人才脫困，並以電話告知家人。

經偵查隊員到場瞭解，將被害人送醫救治，並通知新北市警察局鑑識中心到場採集相關跡證。宵小疑似持有鑰匙，並未破壞門窗進到屋內行竊。

樹林警分局表示，已調閱監視器以車追人，掌握嫌疑人身分，2名搶匪疑共乘1輛機車前往，現場門窗並未被破壞，懷疑竊賊可能先勘查環境，或持有鑰匙開門進入。（編輯：張銘坤）1080104