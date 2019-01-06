尾牙掀衣性騷擾女同事 男判賠8萬元

（中央社記者蕭博文台北6日電）女子不滿尾牙時遭俞姓男同事掀開外套，貼身衣物因而曝光，向俞男求償20萬元。法院認為，俞男性騷擾女同事，缺乏對他人身體界線的尊重，日前判決俞男賠償新台幣8萬元。

士林地方法院判決書指出，女子提起訴訟主張，民國105年參與公司尾牙晚宴，席間至主桌敬酒途中，俞男藉人多敬酒之際，當眾掀開她的牛仔外套，使得她原本以外套遮掩的貼身衣物曝光，令她深感遭到冒犯。

女子主張，遭性騷擾後多日失眠甚至罹患憂鬱症，請求俞男賠償新台幣20萬元並登報道歉；俞男則主張，因當天酒醉，對女子指控的掀衣行為不復記憶，否認性騷擾。

承審合議庭認為，多名證人目睹俞姓男子當眾掀開女子外套，使女子原為外套所遮掩的貼身黑色小可愛、裸露的肚子、腰側等身體隱私部位暴露在外。

此外，俞男否認掀衣，但坦承當晚曾對女子說，「今天露肚皮，穿得很辣」。合議庭綜合當日雙方互動，認定俞男掀開女子外套的行為，屬帶有性含意、性暗示的挑逗、調戲舉措甚明。

判決指出，俞姓男子所為顯然逾越職場同事間正常人際往來互動的分際，缺乏對他人身體界線的尊重，已損害他人人格尊嚴、造成使人感受冒犯的情境，女子依性騷擾防治法規定求償，於法有據。

合議庭審酌雙方財力、性騷擾程度等情狀，判決俞男應賠償女子精神慰撫金8萬元，但無登報道歉必要，全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1080106