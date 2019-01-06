夾娃娃機店主遠端監控 機台大盜遭逮

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市警局中壢分局今天凌晨逮捕一名夾娃娃機大盜，員警除了起出犯案工具，還查獲2000多枚10元及50元硬幣、紙鈔等贓款，警方持續調查，男子是否涉及其他夾娃娃機台的竊案。

中壢分局中福派出所副所長吳俊毅受訪表示，警方凌晨1時55分許接獲一夾娃娃機店主李姓男子報案指出，有夾娃娃機店遭竊賊光顧，員警趕赴現場時，45歲的小偷林姓男子已經遭李男與其友人壓制，警方也在林男身上查扣一字起子、鉗子、電鑽及兌幣機零件箱等犯罪工具。

吳俊毅表示，林男利用一字起子、鉗子及電鑽撬開兌幣機台偷竊現金，警方在搜索林男使用的小貨車後，也查扣了犯罪所得贓款新台幣2萬5700元，這些贓款除了一張百元鈔，其餘還有2000多枚10元及50元硬幣，不排除林男還涉及其他夾娃娃機台的偷竊案件。

吳俊毅指出，報案的夾娃娃機店主李男表示，事發時自己正透過監視器觀看店內狀況，發現有人徘徊查看保全系統及兌幣機，立即協同友人趕至店外監看，但林男在查看後便離去，李姓店主便與友人尾隨林男行蹤，發現林男轉往其他夾娃娃機店行竊，才會與友人上前壓制，並報警逮人。（編輯：李錫璋）1080106