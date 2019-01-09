KTV離職員工不爽代班人 率眾持西瓜刀砍人

林姓男子9日凌晨在新北市土城區中央路一段某KTV店酒後與人發生口角，結果在店內遭4人圍毆，林男背部多處刀傷倒地，警方獲報趕抵現場，並依監視器追緝行凶歹徒。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市KTV離職員工王姓男子與任職期間代班人發生糾紛，今天凌晨透過友人率眾前往KTV理論並持西瓜刀砍傷林姓代班人。土城警分局今天表示，循線追緝涉嫌砍人逃逸的李嫌等4人。

土城警察派出所長程樹禮表示，今天凌晨2時7分據報，新北市土城區中央路一段某KTV店，林姓男子酒後與人發生口角，結果在店內遭到4人圍毆。

警方說，混亂中，有人持西瓜刀、酒瓶、掃把攻擊林男，造成林男背部多處刀傷倒地。

警消獲報趕抵，將林男送往亞東醫院急救，所幸意識清楚，無生命危險。

店家向警方表示，並不認識動手的客人。警方初步調查，王姓男子為KTV離職員工，疑似任職期間與店家代班人林男發生糾紛，王男向涉嫌行凶的李嫌訴苦後，由李嫌率領林嫌、王嫌、郭嫌共4人，分別騎乘3部重機車前往KTV行凶。

警方表示，獲報趕抵時，行凶的歹徒已趁亂逃逸，警方已調閱監視器，全力追緝嫌疑人到案。（編輯：方沛清）1080109