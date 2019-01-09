吊貨櫃作業不慎13空櫃落海 高雄港漏夜打撈

一艘貨輪9日下午在高雄港進行吊櫃作業時，發生13只空貨櫃不慎落海，經港務公司及長榮海運公司打撈，截至晚間8時已撈起3只空櫃，其餘漏夜打撈中。（港務公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）一艘貨輪今天下午在高雄港進行吊櫃作業時發生13只空櫃落海，經港務公司及長榮海運公司打撈，截至晚間已打撈3只空櫃，其餘漏夜打撈中。

台灣港務公司高雄港務分公司表示，這起意外發生下午2時35分左右，靠泊高雄港115號碼頭的「聖紐哈文」貨櫃輪進行吊櫃作業時，13只20呎空貨櫃不慎掉落高雄港內。

高雄港務分公司除立即管制第二港口船舶進出，以避免發生航安事故，同時要求長榮海運公司立即調派2艘碰碰船及3艘拖船前往現場海域在旁警戒，並聯繫2家海事工程業者動員3艘起重船及多名潛水人員前往搜尋並吊掛打撈。截至晚間8時已吊撈3只空貨櫃，另10只空貨櫃由於落海後已沉入海中，打撈團隊持續搜尋及吊撈作業中。

由於高雄港115號碼頭位於第二港口隘口旁緊鄰第二港口迴船池，為維護船舶進出港安全，事發後，港務公司即責成長榮海運公司再增派潛水人員及起重工作船加速搜尋，直到將落海貨櫃全數尋獲為止。（編輯：李錫璋）1080109