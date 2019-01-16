家暴兒虐案 學者籲民眾適度鍵盤發洩勿私刑

（中央社記者許秩維台北16日電）肉圓家暴案和台南女童疑虐死案接連發生，引發民眾動用私刑或聚集聲援。學者今天提醒，民眾可以關心批評，透過鍵盤適度發洩，但應交由公權力處理，不要用私刑來以暴制暴。

新北市蘆洲區一名男子日前因肉圓未加辣而對妻兒家暴，引發民眾憤怒，新聞披露後，有民眾找到涉家暴男子的住家，將該男子毆傷送醫。台南昨晚一歲多女童疑遭虐死，有民眾為教訓涉案人，今天群聚檢警大樓。

文化大學廣告系教授鈕則勳受訪時表示，民眾關心兒虐案，心裡忿忿不平，希望匡扶正義的心情能夠理解，在網路上批評、透過鍵盤適度發洩是可以的，但如果這股憤怒演變成暴力相向或肢體衝突，就可能超過比例原則，此風不可長。

鈕則勳提醒，民眾還是要按耐住內心憤怒和匡扶正義的雄心，不管再生氣，都要尊重公權力，由公權力去處理，不能動用私刑去打人、去堵人等，如果旁觀者選擇以暴制暴，不只會影響社會運作，也等同和施暴者一樣選擇用暴力去解決問題。

文化大學新聞系主任胡幼偉表示，在法治國家發生發生這類事件，會有檢警去偵辦，一切都應該按照法律規定去處理，民眾不宜用私刑或暴力去宣洩個人的不滿。

胡幼偉指出，公權力一定要彰顯，如果要靠民眾的私人行為來凸顯正義，反而好像讓國家回到原始社會的狀態，這不是進步國家應該有的情況。（編輯：陳清芳）1080116