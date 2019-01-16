獄政革新 蔡清祥推動智慧監獄建置計畫

（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部長蔡清祥今天說，將持續推動行動接見、智慧卡片、安全監控等6大智慧監獄方案，另方面，行政簽結法制化、檢察監督新制度等法制工作也積極研修規劃中。

蔡清祥今天在法務部與媒體的茶敘上表示，今天是他續任部長第三日，藉此機會向社會大眾說明法務部重要政策及司改進度。

蔡清祥說，矯正署提出智慧監獄建置計畫，包括行動接見系統、智慧卡片整合系統、智慧安全監控系統、智慧健康照護系統、矯正機關智慧管理系統、智慧自營作業系統，將一一落實推動。

矯正署提供的新聞資料補充，行動接見已在澎湖監獄等機關建置完畢，方便行動不便的親友以手機遠距接見；矯正署也將申請經費開發收容人智慧卡，結合生物辨識系統，功能包括身分確認、購物、定位等。

新聞資料也指出，研議建置智慧健康照護系統，提供收容人更完善的醫療照護品質，另以智慧管理系統，將戒護區內簿冊作業無紙化，甚至在勤務中心遠端控制監獄水、電、瓦斯。

蔡清祥另外表示，司改國是會議決議行政簽結制度明文化，法務部將於今年上半年提出刑事訴訟法相關條文修正案，將得簽結的事由、案件類型、結案方式、內部監督予以明文規定，落實司改國是會議決議。

蔡清祥還表示，為回應人民參與司法的期待，法務部曾宣示針對不起訴處分建立監督機制，參考日本成立人民參與的人民檢察審查會，為此已委託學者進行法制比較研究、派人前往日本考察，未來將邀集相關機關研商、縝密規劃，建構適合國情的檢察監督新制度。（編輯：張銘坤）1080116