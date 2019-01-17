台南虐童案 檢院警調虎離山送走遭押嫌犯

台南1歲多女童疑遭虐死，4名涉案人陸續被裁定收容或收押；因南檢外民眾群聚，檢院警17日凌晨採調虎離山之計，送走嫌犯，警方還出手壓制呼嘯而過的騎士，將依法告發。中央社記者張榮祥攝 108年1月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南1歲多女童疑遭虐死，4名涉案人昨晚及今天凌晨陸續被裁定收容或收押；檢院警更採調虎離山之計，以大批警力部署當幌子，吸引群聚在南檢外民眾的注意力，再暗中送走嫌犯。

台南1歲7個月大女童15日晚上疑遭虐死，17歲未成年的薛姓生母、生母的26歲薛姓表姐及28歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人等4人被逮，警方昨天上午依殺人罪嫌移送台南地檢署；南檢訊後，昨晚6時由警方將生母移送少年法庭處理，其他3人遭南檢聲押禁見。

少年法庭昨晚裁定收容薛姓生母，薛女、何男及李男等3名嫌犯的羈押庭，遲到昨晚10時才召開；台南地方法院今天凌晨1時以這3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，裁定收押，但未禁見。

在嫌犯移送南檢後，全國各路鄉民及民眾陸續群聚在南檢國平路側門外，等候嫌犯被囚車載出，準備伺機教訓他們，警方則在現場部署近百名警力戒備。

不過，台南檢院警採調虎離山之計，表面上增派警力戒備，實際上在台南地院裁定收押後，暗中將3名嫌犯送到台南看守所，群聚民眾毫不知情，愈夜情緒愈高亢，每當有聲援的汽機車經過，就會興奮歡呼。

台南地檢署原想安排主任檢察官出面向群聚民眾說明，警方也著手規劃主任檢察官的安全保護，未料此時有數輛機車從國平路南檢側門呼嘯而過，接著又折返，警方突然出手逮人，當場壓制6名騎士。

群聚民眾見警方動手抓人，高呼「放人」，但警方說，有待調查釐清這些騎士的身分。這時有人高喊「警察打人」，警方高層立刻下令搜證，將以公然侮辱罪送辦，嚇得當事人不敢再說話。警方表示，這些騎士若有違規，將依法開單告發。（編輯：林治平）1080117

台南1歲多女童疑遭虐死，4名涉案人陸續被裁定收容或收押；因南檢外民眾群聚，檢院警17日凌晨採調虎離山之計，送走嫌犯，警方還出手壓制呼嘯而過的騎士。圖為騎士被壓制在地。中央社記者張榮祥攝 108年1月17日