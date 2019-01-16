台南女童疑遭虐死 檢方驗屍：體無完膚

台南15日晚上驚傳一名一歲多的女童疑遭虐死，全身遍布大面積瘀青，警方已逮捕女童的未成年母親、母親的堂姐夫妻及李姓男友人，將依殺人罪嫌送辦。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月16日

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南一歲多女童疑遭虐死，台南地檢署今天中午解剖驗屍發現，女童全身幾乎體無完膚，疑似被人抓頭撞牆或地板，造成顱內出血，但確切死因有待鑑定報告出爐。

這名女童疑因遭虐，昨晚被送往中西區郭綜合醫院，急救半小時後宣告不治，驚動檢警，台南市警局第五分局今天依殺人罪嫌送辦未成年生母等4名涉案人。

南檢檢察官今天中午在台南市立殯儀館相驗女童遺體後，由法醫解剖驗屍。女童全身大面積的瘀青，連檢察官都感到不忍，不少警察得知女童的慘狀也很憤怒。

台南地檢署主任檢察官江孟芝說，女童驅幹及四肢多處疑有被指甲掐捏傷勢，身體也疑有棍棒毆打的新舊傷，頭部顱內出血，疑似被人抓頭撞牆或地板等堅硬物體，但確切死因有待鑑定報告出爐。

目前，涉案4人已被送到台南地檢署，由檢察官偵訊中。台南市政府社會局也依兒童及少年福利與權益保障法規定提出告訴。

涉及女童虐死的4人，分別是17歲未成年的薛姓母親、薛母的26歲薛姓堂姐、28歲的何姓堂姐夫及以開計程車為業的28歲李姓男子；這4人和女童同住在台南市北區開元路公寓大樓內，他們都坦承曾出手「管教」女童。（編輯：方沛清）1080116