女童攀車門小跑步 父涉不當管教致歉

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗有父親外出購物，為制止女兒吵鬧，在停車場將5歲女兒獨留車外，作勢把車開走，女童攀著車門小跑步的畫面傳出，引起警方及社政單位重視，涉及不當管教。

根據民眾拍攝到的影片，一輛白色休旅車行駛在頭份尚順廣場外的停車場，車輛轉彎竟赫見一名5歲女童一手攀附著駕駛座車門，一邊加緊腳步跟著車子跑，車輛走走停停一小段路後，駕駛座上男子才下車讓女童上車；畫面隨後又在休旅車窗外，聽見女童在車內哭聲。

日前新北市因肉圓未加辣而家暴妻兒的事件引發社會高度關注，這段女童追車影片被貼上網後，也引起網友熱議。

苗栗縣頭份警分局根據車號聯繫到家長，父親表示，當天帶著一家人到賣場購物，5歲女兒一直吵著要買娃娃未如願，沿途不停哭鬧，他和妻子決定直接回家，到了停車場，女兒仍在哭鬧，他一氣之下說「再哭就不讓你上車」，並把車往前開了一小段路。

女童父親解釋，當時只是想嚇阻小孩哭鬧，女童上車後也沒有動手打她，對於做了不良示範，感到非常抱歉。

警方初步了解，女童家庭正常，非高風險家庭，父親無家暴紀錄，經檢視女童身上未發現可疑受虐痕跡，應屬一時不當管教，仍依法通報社工單位了解。

社會處副處長張國棟檢視影片後表示，車輛雖然行車速度緩慢，但仍有一定危險，倘若旁邊有其他車輛經過，或是小孩跌倒，駕駛沒發現，很有可能造成無法挽回的悲劇；儘管後來男子有把小孩接回車上，但已涉及不當管教，恐觸犯兒童及少年福利與權益保障法，將聯繫家長告誡正確教養觀念。（編輯：方沛清）1080115