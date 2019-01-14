為肉圓沒加辣打妻兒 家暴風險關鍵是酒精

（中央社記者陳偉婷台北14日電）新北市一名男子因肉圓沒加辣打妻兒，但關鍵並非辣椒，而是酒精。衛福部保護司科長陳怡如今天說，曾有研究分析警方通報資料庫發現，有5成家暴加害人有藥酒癮，其中9成有酒癮。

根據衛生福利部統計資料，過去3年每年約有近12萬件家庭暴力案件，其中又以「婚姻、離婚或同居關係暴力」最多，超過5成，且以有婚姻關係間的暴力最多。男性加害者占8成。

衛福部保護服務司科長陳怡如下午接受中央社記者採訪時表示，分析家暴風險因子，以失業、經濟壓力、酒癮、藥癮為多，且可能合併發生，增加暴力風險。

陳怡如表示，根據一份國內研究，分析民國97年到99年間由警察通報的家暴案件共5萬餘件，結果發現其中有5成的加害人有藥酒癮，且以酒癮為大宗，占了9成。

精神科醫師、衛福部心理及口腔健康司長諶立中受訪時表示，許多人對認為毒癮很可怕，但酒精的危害也不容小覷卻容易被忽視。酒精在世界衛生組織評估各種成癮物質造成的健康財務損失中排名前三，不只會傷害飲酒者的身體、大腦，也會傷害到周邊的人。

諶立中說，酒精是一種中樞神經抑制劑，最大的特性的是壓制人的理性和自我控制，喝了酒就容易出現脫序行為甚至是暴力行為，對家人、社會造成很大的危害，如家暴案件或酒駕傷人。

諶立中說，根據統計，酒駕者中，有3成有酒精成癮，在家暴案件中，也有相當比例是在喝酒之後施暴。在家庭暴力加害人處遇案件中，105、106年都有超過200人需接受戒酒癮治療。

他曾協助過一名無助的個案，個案的丈夫白天很內向善良、工作也都做得很好，但只要一喝酒，晚上回家就變成惡魔，把妻兒叫來罰站訓話，不讓小孩睡覺，明顯有暴力行為。個案受不了而就醫求助，但丈夫自認「沒問題」，也讓家庭處境陷入膠著。

諶立中說，台灣社會並不排斥酒精，甚至也有豪飲文化，曾喝過酒的人不在少數。當沒有意識到酒精的危害，就可能愈喝愈多變成成癮，甚至生活大受影響。大家應更正視酒精對社會的危害。若感覺不喝酒不行、愈喝愈多、喝到影響生活就應警覺。

陳怡如表示，酒、藥癮很明確是促發暴力的因素，尤其喝了酒，更容易讓暴力發生。酒精會降低控制力，也讓衝突、口角更容易發生，就算是一件小事也可能讓暴力一觸即發。

保護司長林維言則說，酒精是家暴案件中很關鍵的風險因子，若能戒除酒癮，可從根本讓加害人不再施暴。除鼓勵當事人應勇敢求助，也可鼓勵酒癮者接受治療。（編輯：卞金峰）1080114