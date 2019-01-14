肉圓家暴父鞠躬道歉 林男：不再喝酒了

新北市蘆洲區林姓男子（中）酒後因肉圓未加辣而對妻兒施暴，他14日下午戴著口罩、頭戴棒球帽現身集賢派出所門口，針對這件事造成大眾紛擾頻頻致歉。中央社記者王鴻國攝 108年1月14日

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北14日電）因肉圓未加辣就對妻兒家暴的新北市林姓男子，下午帶著棒球帽、口罩現身派出所，為引發大眾紛擾致歉，鞠躬表示：「兒子，爸爸對不起你。」並說以後不再喝酒了。

林男因兒子買的肉圓沒有加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子，引發眾怒，今天下午他下午2時許主動致電新北市政府警察局蘆洲分局，表示他要公開道歉；下午4時他準時出現在集賢派出所，在媒體前鞠躬道歉。

林男表示，因一時酒後失控，對老婆、小孩造成傷害，以及引發社會大眾紛擾，還讓警方動用這麼多人來保護他的安全，更造成社區鄰居這兩天出入不便，「浪費這麼多的社會資源，我都感到相當抱歉。」

林男表示，過去並不常與老婆、小孩發生衝突。對於妻子指控他過去有多次家暴紀錄，林男表示，「我能理解她說的」，對於老婆、岳父、岳母造成的心理傷害，他致歉。

對於自己酒後施暴的行為，林男說：「真的不要再喝酒了。」由於已2天沒看到兒子，還未能當面向他道歉，若見到面會誠心道歉，抱歉對他造成的傷害，接著他鞠躬表示：「兒子，爸爸對不起你。」

林男說，「這是第一次失控」，當時知道老婆在錄影，但一時情緒失控，雖然自己會用打來管教小孩，但並不常發生。很多問題都是家庭的事，何況兩人都各有家人，實在不方便講。

至於外傳他每月給妻子多少費用、與妻子爭吵的原因，林男表示，「這部分是我的家務事，不好意思。」

另外，綽號「鱷魚」的陳姓男子昨天晚間帶著多名友人到林男家中「動私刑」。今天陳男向媒體表示，昨晚他到林男住的社區，按電鈴進門，帶了3根魔鬼辣椒要請林男吃，不過對方把辣椒丟在地上，於是動手打林男。

陳男說，身為男人，不能因為肉圓沒有加辣就出手打妻小，雖然自己到林男家中動私刑的方式不好，但認為林男的行為更不對。對於自己遭到法辦，陳男不後悔，只希望林男未來不要再這麼做。（編輯：吳佳穎）1080114