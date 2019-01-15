肉圓爸同意酒癮治療 12小時強制親職教育

因肉圓沒加辣毆打妻小引發公憤的林姓男子同意接受酒癮治療，並接受12小時強制親職教育輔導。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北15日電）因肉圓沒加辣而施暴兒子的蘆洲林姓男子，今天接受新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心訪談，林男同意接受酒癮治療，並接受12小時強制親職教育輔導，及後續相關處遇輔導。

社會局長張錦麗今天晚上在市府召開記者會表示，引起全國關注的家暴及虐兒案，家防中心與警方於14日凌晨，聲請到緊急保護令。

家防中心主任許芝綺接受中央社訪問表示，緊急保護令共獲得核發5款，包含禁止施暴、禁止騷擾、暫訂監護人、遠離令及禁止查閱子女的學戶籍等。

林男今天下午3時，離開蘆洲在新北某處社福中心接受家防中心訪談，張錦麗說，經社工充分溝通後，林男坦承飲酒後，確實情緒容易失控，因此，同意接受就醫治療飲酒行為，另外，接受12小時個別強制親職教育輔導。

許芝綺說，會先媒合適當的心理諮商師強制12小時親職教育，每次1小時，諮商師並會給予功課，請林男省思生長過程，觀察原生家庭與自己暴力行為的關係，同時，省思相關行為對自己與兒子、家庭和親子關係的影響。

張錦麗表示，林男飲酒行為治療部分則需透過通常保護令之聲請，讓其具強制力。聲請人為林男的妻子，如果林妻不願意聲請，市政府也可以代聲請後，近期與醫院評估整個治療過程。

社工在訪談林妻、兒子及家屬後，根據過去的照顧和衝突、暴力發生的頻率、暴力發生的樣態等，例如，用鐵棍打到兒子屁股明顯傷痕、對妻子勒頸等，社會局將提供母子心理諮商及法律扶助。

社會局說，目前林妻、兒子已暫回娘家的親屬家照顧，因在小學就讀的孩子已經在媒體曝光，造成許多的負面影響，將來在學校恐遭議論，社會局評估轉學較適宜，但仍要與母親討論。

張錦麗說，若林妻訴請離婚，母子獨立生活，社會局將提供必要的協助，包含就業協助、租金補助、獨立生活急難救助、中長期庇護所、自立宿舍、孩子的課後托育補助，以利母子脫離暴力環境。

張錦麗強調，社會上如有發現任何家暴或受虐兒的事件，希望能盡速撥打113電話，由專業的社工進場協助，共同保護家庭和孩子。（編輯：李錫璋）1080115