肉圓未加辣家暴案 妻子訴請離婚

（中央社記者王鴻國新北16日電）因肉圓未加辣毆妻兒案引發公憤，肉圓哥出面道歉，肉圓媽今天在律師陪同下到法院提出離婚訴訟並聲明表示：「我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子」。

這起蘆洲家暴案發生後引發民眾聚集及有人對涉家暴的「肉圓爸」林男掌摑送辦，「肉圓媽」則聲請緊急保護令獲准後，今天再和律師到新北地檢署補充家暴傷害相關事證，並到新北地院提出離婚訴訟。

肉圓媽在律師陪同向媒體發表聲明指出，感謝大眾關心，但她們並不樂見私刑，事情發展至今始料未及，畢竟身為母親，不希望讓兒子覺得暴力能夠解決問題。

她表示，訴諸網路的原意本只希望法治單位不要輕忽，從未想過將家中私事狀況公開，但如今各種謠言逐漸造成二度傷害，她才決定出面做一次性地說明。

她指出，結婚12年，看到新聞才知道丈夫薪水是新台幣13萬元，當初丈夫工作每月3到4萬元，她在醫院有護理工作收入，夫家多次表示希望她不要工作在家帶孩子，但她希望能保有工作，下班後也都親自帶小孩。直到婚後兩年罹甲狀腺癌，手術、治療後才全心在家相夫教子。

她表示，丈夫薪資後來調高為7萬元，他們夫妻說好7萬是固定家用現金，支應生活所有開銷，包括家用、學費、保險及其他所有雜支，包含丈夫娛樂及喝酒的費用也都是從這7萬支出，錢也有單獨帳戶，和她個人的存款是分開的。甚至2016年家裡需要裝潢翻修，也是她從過去護理工作存下來的錢支付。

她說，丈夫每次施暴後就會有一段時間對孩子很好，平時也很溫柔，基於狠不下心撕裂孩子與丈夫的情感，希望維持一個完整的家庭，所以決定再為婚姻做努力，並多次和丈夫溝通想一起去做心理諮詢及治療，但終因丈夫不同意而未就醫，這是她犯的第一個錯，未能及時狠下心來結束它，抱持錯誤的期待。

她說，丈夫2017年10月持鐵棍對孩子施暴後，她開始萌生必須獨力的念頭，所以開始找尋各種進修管道，想辦法讓自己能獨力養家。但因丈夫有半年的時間都未再施暴，而她內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉。於此同時，她的進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，一開始丈夫曾反對，但是經過充分溝通後支持，她才放心出國進修，而進修的花費，也都是用她過去工作的存款。

她強調，「我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子」，這12年來犯了很多錯，錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。

她聲明表示，「如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來我們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置。」（編輯：方沛清）1080116