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肉圓爸道歉 媽媽聲明只想安全安心生活

最新更新：2019/01/15 01:25

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北15日）因肉圓沒加辣毆打妻小引發公憤的林姓男子公開道歉，但林男妻子也發聲明，強調丈夫已經不是第一次施暴，她只想有個安全的地方安心地生活，讓孩子好好地成長。

林男14日下午4時在蘆洲分局集賢派出所向社會大眾道歉，坦承自己酒後情緒失控動手，頻頻鞠躬道歉，他還公開向兒子喊話說「爸爸對不起你。」而林男妻子也透過網路發聲明。

林妻聲明首先謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。但是為了孩子，她必須勇敢站出保護，孩子長期處在暴力之下，當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，她花了好多的心力在修復孩子受傷的心靈。

她說，2016年底因家裡裝潢暫住婆家，那時也一度失控，抓著孩子的領子讓腳離開地面，當時她制止時，丈夫就用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

她說，2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大，三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對。雖然爸爸說不會痛，但她的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若出聲阻止，下場就是打的更慘，所以之前不敢出聲阻止，因為怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行蒐證！

她聲明強調，「如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！」1080115

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