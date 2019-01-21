這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
從亞果出任務本尊 看伊朗人質危機背景
國際

從亞果出任務本尊 看伊朗人質危機背景

台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海
政治

台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
男子為肉圓沒加辣對妻兒家暴
新北市蘆洲區一名林姓男子因肉圓未加辣而對妻兒家暴，事發後男子被依法函送，妻兒也獲保護令。
新聞專題
男子為肉圓沒加辣對妻兒家暴1/10

肉圓沒加辣家暴案 檢方傳喚肉圓爸7萬元交保

最新更新：2019/01/21 18:07
新北市蘆洲區林姓男子（圖）日前因兒子買肉圓沒加辣涉毆打妻兒，新北地檢署檢察官21日傳喚林男到庭訊問，認定他涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。（中央社檔案照片）
新北市蘆洲區林姓男子（圖）日前因兒子買肉圓沒加辣涉毆打妻兒，新北地檢署檢察官21日傳喚林男到庭訊問，認定他涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市蘆洲區林姓男子日前因兒子買肉圓沒加辣涉毆打妻兒，警方以傷害罪嫌函送法辦，新北地檢署檢察官今天傳喚林男到庭訊問，認定林男涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。

網路日前PO出蘆洲林姓男子因兒子買回家肉圓沒有加辣而對兒子跟妻子施暴的影片，引發公憤及社會關注，林男一度對外公開向兒子道歉。

事後，母子驗傷，受到家暴的小孩左臉頰及耳後紅腫，媽媽脖子紅腫、頭部及雙手挫傷，母親已就傷害家暴部分對丈夫提出告訴，日前也到新北地方法院訴請離婚。

新北檢表示，針對媒體報導「肉圓沒加辣事件」中涉嫌傷害罪的林男，經新北市政府警察局蘆洲分局以涉犯傷害等罪嫌函送偵辦後，新北檢婦幼專組檢察官除與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫外，日前也傳喚被害人到庭詳細訊問，今天下午再傳喚林男到庭說明，以釐清案情，訊後諭知7萬元交保。（編輯：卞金峰）1080121

延伸閱讀
為肉圓沒加辣打妻兒 家暴風險關鍵是酒精民眾對家暴者動用私刑 也會給受害者二次傷害兒少施虐者 台北張老師：年齡有下降趨勢
地機族
請繼續往下閱讀