肉圓沒加辣家暴案 檢方傳喚肉圓爸7萬元交保

新北市蘆洲區林姓男子（圖）日前因兒子買肉圓沒加辣涉毆打妻兒，新北地檢署檢察官21日傳喚林男到庭訊問，認定他涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市蘆洲區林姓男子日前因兒子買肉圓沒加辣涉毆打妻兒，警方以傷害罪嫌函送法辦，新北地檢署檢察官今天傳喚林男到庭訊問，認定林男涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。

網路日前PO出蘆洲林姓男子因兒子買回家肉圓沒有加辣而對兒子跟妻子施暴的影片，引發公憤及社會關注，林男一度對外公開向兒子道歉。

事後，母子驗傷，受到家暴的小孩左臉頰及耳後紅腫，媽媽脖子紅腫、頭部及雙手挫傷，母親已就傷害家暴部分對丈夫提出告訴，日前也到新北地方法院訴請離婚。

新北檢表示，針對媒體報導「肉圓沒加辣事件」中涉嫌傷害罪的林男，經新北市政府警察局蘆洲分局以涉犯傷害等罪嫌函送偵辦後，新北檢婦幼專組檢察官除與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫外，日前也傳喚被害人到庭詳細訊問，今天下午再傳喚林男到庭說明，以釐清案情，訊後諭知7萬元交保。（編輯：卞金峰）1080121