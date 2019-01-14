肉圓家暴父遭毆2民眾送辦 警：妻小獲保護令

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北14日電）因肉圓不加辣毆妻小的林姓男子引起公憤，不僅遭2名民眾毆打，且半夜多人聚集住家附近，警方籲冷靜，遭毆妻小已獲保護令，毆打林男的2名民眾遭送辦。

男子因兒子買的肉圓沒有加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子，引來網友撻伐，男子涉家暴引眾怒，昨晚遭義憤民眾上門毆傷送醫，警方逮7人並籲民眾冷靜，但仍有多人聚集男子住家附近，蘆洲警分局也加派警力巡邏戒護。

民眾在「爆怨公社」PO出一段影片， 蘆洲一名男子因兒子買的肉圓沒有加辣，對妻兒施暴。13日晚間有民眾聚集男子住家樓下，準備大鍋炒辣椒要等男子回家，警方隨後代表接下炒辣椒，強調不會把炒辣椒丟掉，希望給警方機會處理。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月14日

警方指出，於1月12日受理林男涉嫌家暴案，受理後除立即通報兒少保護及高風險家庭通報外，遭家暴的母親及小孩也對父親提出傷害告訴，警方依法移送，也已經幫助聲請緊急保護令完成並將其安置於安全處所，目前安全無虞。

警方表示，案發後有7名義憤民眾前往林男住處理論，其中兩人動手毆打造成林男臉頰受傷，林男雖不提出告訴，但警方仍然依社會秩序維護法將動手的兩人移送法辦。

警方呼籲，目前母親及小孩都安置在安全處所，父親也另覓其他處所居住，暫時不會返家，希望關心此案的民眾保持冷靜理性不要再到父親住處關心，以免造成社區安寧的壓力。

此外，新北市政府警察局昨天深夜在臉書po文表示，「感謝網友的關心，我們已經協助聲請緊急保護令。後續被害人提出告訴，我們第一時間會移送給檢察機關處理。」呼籲民眾理性，警方譴責暴力、勿動私刑，並說「路見不平，拔刀相助的時代過去了。路見不平，請報警處理。」

PO文一出，再度引發網友熱議，有人留言認為「暴力不能解決問題！但可以解決有問題的人。」「如果司法不讓人灰心，法官不正經點，你以為大家喜歡動私刑弄髒自己的手嗎？」但警方留言表示「我們能夠理解，也對這種行為不以為然和譴責，但是我們不希望大家弄髒手，甚至因此反而被惡人有藉口，讓我們警察來處理吧。」（編輯：管中維）1080114