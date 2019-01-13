兒子買肉圓沒加辣 男子毆妻小引眾怒被打傷

（中央社記者王鴻國新北13日電）臉書社團有人PO出一段影片，一名男子因兒子買的肉圓沒有加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子，男子涉家暴引發眾怒，今晚遭義憤民眾上門毆傷送醫，警方逮7人並籲民眾冷靜。

在網路的影片中，男子質問兒子是否忘記請老闆加辣，兒子堅稱有告知老闆，可能是老闆忘記，但男子質疑兒子說謊並出手掌摑。

一旁以手機錄影的妻子見兒子被打到跌倒在地，於是上前阻止，卻遭到暴怒的男子勒喉拖行，妻子一路直道歉，甚至還驚恐地逃出家門大喊救命向鄰居求援，最後，警消獲報趕來將妻子及兒子2人送醫，此一影片引來網友撻伐，質疑男子沒資格當人父親。

蘆洲警分局表示，經過醫護診治，小孩的左臉頰及耳後紅腫，媽媽脖子紅腫、頭部及雙手挫傷。母子兩人昨晚就醫結束後，已先行回娘家休息，警方因男子涉家暴，已通報列為兒少保護及高風險家庭，同時，妻子也擬就傷害家暴部分對丈夫提出告訴。

新聞披露後，有人就找到涉家暴男子的住家，多人一上樓按門鈴一見這名男子開門就衝進拳打腳踢，警方接獲報案後到場將現場7名民眾帶回派出所瞭解。

這些人初步供稱是不滿男子家暴的作為，基於義憤才前往理論，其中僅有2人承認有動手教訓男子，而受傷的男子已被送往新光醫院救治，當事人頸部及手部有擦挫傷，目前不提出傷害等告訴。

警方呼籲，該起案件仍在調查中，請民眾理性看待，切勿任意施行私法正義，以免自身違法。（編輯：李錫璋）1080113