肉圓未加辣毆妻引眾怒 住處聚集數百人

新北市蘆洲區一名男子竟因肉圓未加辣對妻兒家暴，影片曝光後引起民眾怒火，13日晚間大批民眾聚集到男子住家樓下，準備大鍋炒辣椒要等男子回家，警方約晚間11時現身勸離聚集群眾。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月13日

（中央社記者吳欣紜、王鴻國台北13日電）蘆洲一名男子因為對妻子及兒子家暴，影片曝光後引起民眾怒火，今天晚間有民眾前往該名男子住家樓下，準備大鍋炒辣椒要等男子回家，現場聚集大批民眾。

民眾在「爆怨公社」PO出一段影片， 一名男子因兒子買的肉圓沒有加辣，對兒子跟妻子施暴，影片一出引起大批民眾憤怒，今天深夜聚集在男子蘆洲住家樓下，更有民眾準備大鍋炒辣椒並直播現場狀況，超過9萬人次觀看。

面對大批群眾，警方在晚間11時出面希望群眾解散，但反而引起群眾鼓譟，警方隨後代表接下那一鍋炒辣椒，更向現場群眾表明「看了新聞也生氣」，但此事需要秉公處理，強調不會把炒辣椒丟掉，希望給警方機會處理。

大約在晚間11時18分時，聚集男子住家附近的民眾才逐漸散去。

根據臉書社團民眾PO出一段影片，這名男子涉家暴引發眾怒，今晚遭義憤民眾上門毆傷送醫。

蘆洲警分局表示，受到家暴的小孩左臉頰及耳後紅腫，媽媽脖子紅腫、頭部及雙手挫傷。母子兩人昨晚就醫結束後，已先行回娘家休息，警方因男子涉家暴，已通報列為兒少保護及高風險家庭，同時，妻子也擬就傷害家暴部分對丈夫提出告訴。（編輯：陳清芳）1081013