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肉圓家暴父送辦 林男：原本很愛妻兒

最新更新：2019/01/14 16:21
新北市蘆洲區林姓男子（右）因肉圓未加辣對妻兒家暴，妻子與兒子提出傷害告訴，林男遭依法送辦並在接受偵訊時向警方表示，因家庭因素與妻子感情變差，並說「原本很疼妻兒的」。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月14日
新北市蘆洲區林姓男子（右）因肉圓未加辣對妻兒家暴，妻子與兒子提出傷害告訴，林男遭依法送辦並在接受偵訊時向警方表示，因家庭因素與妻子感情變差，並說「原本很疼妻兒的」。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月14日

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北14日電）新北市蘆洲區林姓男子因肉圓未加辣對妻兒家暴，妻子與兒子提出傷害告訴，林男遭依法送辦，他私下向員警透露，因家庭因素與妻子感情變差，並說「原本很疼妻兒的」。

林姓男子因兒子買的肉圓沒有加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子，引來網友撻伐，男子涉家暴引眾怒，昨晚遭義憤民眾上門毆傷送醫，雖林男不提告，但上門打人的多位男子，因觸犯社會秩序維護法，也被警方移送法辦。

林姓男子在接受偵訊時，私下向警方表示，他與妻子結婚12年，育有一子，平時從事家族的塑膠袋事業，過著「朝8晚6」生活，平時興趣就是在家打電動。

警方透露，林男私下為自己辯解，只有休假日才會在家喝酒，而非外界所言「常常喝」，也自認不是會失控的人，並說「原本也是很愛妻兒的」。

林男說，妻子婚後在家當家庭主婦，他每月給妻子約新台幣7萬元家用，而妻子很常出國，引發家人反應，夫妻倆多次溝通未達共識，因此感情逐漸轉淡，近期甚至談及離婚，兩人常常爭吵。

蘆洲警方表示，昨天替林男妻子做完筆錄後，就立即幫母子2人聲請緊急保護令，目前已經核發，警方當下已將母子倆安置。（編輯：李錫璋）1080114

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