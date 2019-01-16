蔡清祥：支持加重處罰虐童父母

（中央社記者蕭博文台北16日電）虐童事件頻傳，法務部長蔡清祥今天表示，應加重處罰父母、監護者、實際照顧者凌虐或致兒少死傷的行為，刑度可以進一步討論。

台南昨晚驚傳一名1歲多女童疑遭虐死，近日也發生男子因肉圓未加辣毆妻兒案、托嬰中心涉嫌虐嬰案。法務部長蔡清祥今天下午出席法務部與媒體茶敘前，接受媒體訪問時做出上述表示。

蔡清祥說，對於父母、監護者、實際照顧者虐童事件，可以考量給予特殊的處罰，至於刑度如何訂定，應考量刑罰的衡平性進一步討論。

蔡清祥表示，法務部已提出中華民國刑法部分條文修正草案，修正第286條，增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以充分保障幼童生命、身體法益。

依草案規定，對未滿16歲之人凌虐致死者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷者可處5年以上12年以下有期徒刑。

他說，草案已送進立法院審議，但近日虐童事件頻傳，可藉此思考草案是否有不周延之處，以及是否還要再加重刑度。

媒體問到，輿論認為檢察官處理兒少受虐案件過於寬鬆，蔡清祥對此回應，個案情節不同，應尊重檢察官個案認定，但認同在法律上予以加重刑度有嚇阻作用。（編輯：張銘坤）1080116