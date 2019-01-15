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阻虐童悲劇 立委籲設專區揭違反兒少法資訊

最新更新：2019/01/15 14:07

（中央社記者王揚宇台北15日電）新北市永和區某托嬰中心涉虐童，引起社會關注；時代力量立委黃國昌和社福團體今天要求，政府要從制度面進行改革，包括針對違反兒少法的資訊揭露，應增設網頁專區等。

衛福部官員表示，一週內會清查地方政府資料庫建置與資訊揭露等相關狀況。

黃國昌今天與靖娟基金會執行長林月琴、兒福聯盟執行秘書黃韻璇、時代力量智庫副執行長彭盛韶召開「別再讓虐童悲劇發生，就從制度改革做起」記者會，並邀請衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳列席。

黃國昌質疑，地方政府的違反兒少法規托育人員資料庫，僅有政府人員可以查詢，業者無法查，這樣是否足夠保障家長及幼童權益；而且台北和苗栗有在官網上建置違反兒少法專區，公布違規托育人員名單，其他地方為何沒有，衛福部要清查。

祝健芳說，托育人員的資訊系統中有一個子系統，只要有犯過不當對待等情況的托育人員，會被註記在子系統上，這當中會有他們的個資、戶籍地資料等，使用權限在地方政府管理人員；對於要立案的托嬰中心，地方政府會去查對聘用人員是否註記在案，進行把關，會在一週內清查地方政府資料庫建置與資訊揭露情況。

黃國昌也問，這間涉嫌虐童的托嬰中心評鑑獲得甲等，請問地方政府的評鑑機制怎麼做、該如何避免評鑑流於形式。

祝健芳指出，希望地方政府進行評鑑時，融入平常查核機制，做到不定期查核，會在一個月內提出相關說明。

林月琴說，要根本改善托育環境，政府應該修改法規降低師生比，台灣目前2歲以下並未規定須分齡照顧，整體師生比為1比5，對照先進國家，英國是1比3、加拿大為1比3等較低的師生比例，過高的比例將直接衝擊托育人員的照顧品質。

林月琴也說，政府要正視現場替代人力問題，根據機構的收托規模，要求業者設置相關人員，避免出現老師請假而產生照顧空窗期；另外就是不適任人員資料建置缺乏法源依據，應訂定相關法規建置與管理不適任人員避免流竄。

黃韻璇指出，對於目前托嬰中心服務品質把關的三大漏洞，政府應盡快改善，建議政府要建立不適任人員資料庫、落實機構退場機制及改善機構訪輔機制，並研議全面防堵黑心業者「借殼上市」，也要加強讓托育人員學習正確的情緒管理與正向紓壓方法。（編輯：趙蔚蘭）1080115

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