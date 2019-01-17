迎春節加強金融機構維安 松山警總動員

（中央社記者黃麗芸台北17日電）為維護春節期間金融機構的安全，台北市警察局松山分局特別邀請轄內金融機構代表進行座談，分析犯罪手法和加強防護，並提醒業者補鈔需協助，可申請警力協助維護安全。

松山分局今天發布新聞稿表示，有鑒農曆春節將至，為維護轄內金融機構等財物匯集處所安全，分局長呂新財特別於15日主持「108年加強重要節日金融機構安全協調會議」，並邀請轄內金融機構代表與會座談。

呂新財強調，台中市4日發生銀行搶案，歹徒持菜刀行搶並騎乘腳踏車逃逸，竟成功搶走新台幣20萬元現金，認為應加強行員或保全有基本防衛能力，配合迅速通報警方進行攔截圍捕嫌犯，做有效預防措施。

他提醒，歹徒犯案前會事先勘察，分析金融機構在哪個時段的防衛能力較薄弱；另應注意若有顧客戴口罩、安全帽，應提醒對方脫下；以及若有民眾進入營業廳卻不辦理任何業務，東張西望後離開者，應謹記其特徵和所使用交通工具，將線索通報警方。

座談會中，松山分局偵查隊隊長吳坤安也同步報告工作執行重點，以及宣導結合金融機構業者力量，共同戮力維護春節期間治安及保障客戶財產安全。

同時，也分析歷年金融機構營業處所發生強盜、搶奪、詐騙案件的犯罪手法，提醒業者要重新檢視整體環境，以加強安全維護，另可從空間設計、環境改變著手，強化自我防護功能，確實做好員工自衛編組演練。

松山分局指出，若各業者補鈔需要協助者，可向分局申請警力，協助維護安全。

松山分局說，過年期間民眾現金需求及資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案目標，除強化巡邏密度外，並提供「存（提）款護鈔」等多項便民措施，有需求民眾可向轄區派出所或分局提出申請。（編輯：張銘坤）1080117