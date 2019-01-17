苗栗管教男童行為偏差打成熊貓眼 繼父道歉

苗栗一名10歲男童因偷喝羊奶遭繼父打傷，目前由縣府暫時安置。繼父17日受訪表示，男童曾多次偷竊，當時校方通知孩子再犯，才一時氣憤出手，坦承自己有錯。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年1月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗10歲男童因偷喝羊奶遭繼父打得鼻青臉腫，由縣府暫時安置。繼父今天表示，男童曾多次偷竊，得知校方通知孩子又偷同學羊奶，才一時氣憤出手，坦承自己有錯，向社會道歉。

苗栗縣10歲男童遭繼父毆打得鼻青臉腫，雙眼瘀青幾乎成熊貓眼睜不開，照片經民眾po上臉書社團，再次引發網友公憤，留言撻伐施暴的繼父。

男童繼父曾姓男子（47歲）下午接受媒體電訪，坦承動手打了孩子，說明事件事發經過，並向社會大眾致歉「對不起，這種行為是我的錯，我真的跟大家道歉」。

曾男指出，日前下班途中妻子打電話告知，學校老師通報男童在學校偷竊，他回到家後質問男童做了什麼？男童起初不肯講，一再逼問下才承認偷同學的羊奶；他追問為何要偷？男童說「因為想喝」，他聽了一時情緒上來，才會出手。

記者詢問曾男不覺得出手太重？他表示，因為男童已經好幾次，還偷到超商去，這次聽到又偷竊才會這麼氣憤，於是出手打男童嘴巴，男童轉身要離開又撞到牆。

曾姓男子說，為了管教很無奈，他也是第一次這樣打男童，「只想給他一個教訓，讓他知道這件事（指偷竊）事不能做的」。事後對於自己行為感到很後悔，「我真的不對，向全國社會大眾對不起」願意接受司法懲罰。

苗栗縣警察局頭份分局長賴銘助指出，男童今天由社工與祖母陪同下到派出所報案，警方通知曾男到案製作筆錄後，先依傷害及違反兒少法送辦，曾男也隨案到苗栗地檢署向檢察官說明案情。

苗栗縣社會處表示，家暴防治中心15日接獲通報後即評估男童安全並緊急安置，今天以主管機關立場依據兒童及少年福利與權益保障法，提起獨立告訴，另代為聲請保護令，後續將裁處家長接受強制性親職教育課程。

社會處提醒，家長應改變以往「不打不成器」的教養觀念，應多了解兒少行為因素及身心需求，也呼籲網友民眾多給予包容及關懷，不要衝動聚集做出「私刑正義」違法行為。（編輯：張銘坤）1080117