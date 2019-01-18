殺父百刀判死 陳昱安曾說：後悔不存在我心中

（中央社記者蕭博文台北18日電）死刑犯陳昱安今天自殺身亡，他因懷疑父母偏心、不滿遭趕出家門，持生魚片刀、菜刀砍殺父親百刀致死，犯後還稱「後悔不存在我心中」，最高法院102年間將他判死定讞。

依最高法院判決書記載，陳昱安因懷疑父母偏心兩位弟弟，平日就對父親多所憤怒，且因失業多年常向父親要錢而起衝突，甚至在家藏放刀械揚言殺害家人，陳父因而多次喝令陳男外出獨立生活。

民國99年間，當年27歲的陳昱安再遭父親要求搬出家中，因此更加憤恨難平，而萌生殺人之意，開始在筆記本上撰寫含有「刀不用大有六吋就能殺人」等字眼的殺人計畫，並購買生魚片刀、菜刀各一把預備殺人。

陳昱安隨後短暫離家，但恨意難消，於99年9月13日深夜，持刀埋伏在父母位於新北市新莊區的住處騎樓。值大夜班的陳父下樓準備外出工作，見陳男即怒斥「怎麼還有臉回來」，隨即遭陳男持刀揮砍。

判決書指出，陳昱安先持菜刀砍向父親頸部，陳父出手拍落菜刀大喊救命，陳母聽聞呼救聲查看，目睹兒子行凶，而陳男接著拿出生魚片刀刺進父親胸部，甚至刺入後拔出、轉動、再刺入至少三次。

陳昱安砍刺力道猛烈，生魚片刀的刀刃竟卡在父親胸腔。陳男再撿起菜刀朝父親臉、頸、四肢、身軀砍殺約80刀，導致父親受有至少110處刀傷身亡。

案經新北地檢署依殺直系血親尊親屬罪起訴，陳昱安一、二審均遭判處死刑。

台灣高等法院二審判決指出，陳昱安以極殘忍毒辣手段逆倫弒親，致其父死狀淒慘，不忍卒睹，造成家人永遠無法彌補的痛苦及傷害，其母迄今仍不願原諒，甚至要求法院為民除害，請求法院判處死刑。

雖然陳昱安主張有精神分裂與憂鬱症，但二審認為，他能清楚交代行凶動機與過程，且能事先計劃殺人並付諸實行，犯案時的控制能力與辨識能力並無欠缺或降低。

二審認為，陳昱安犯後供稱，「後悔不存在我心中」，還說對其他家人恨之入骨，也想對他們行凶，不見任何悔悟實據，犯行符合公民與政治權利國際公約指的「最嚴重的犯罪」，顯非死刑以外其他教育矯正刑得以導正教化，判處死刑。

案經上訴，最高法院曾開庭就量刑進行言詞辯論，經戒慎審酌、再三斟酌，認為陳昱安行為已達人神共憤而為天理、國法所難容，應維持原審量刑，以彰顯國法尊嚴與維護法治、倫理制度，102年1月30日駁回上訴而定讞。

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