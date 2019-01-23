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漁船走私魚貨逾5噸 南檢聲押7人獲准

最新更新：2019/01/23 17:51
振瑞發88號漁船日前入關台南安平港時，遭台南檢警查獲逾5公噸的中國大陸走私魚貨，南檢聲押貨主等7人獲准，輪機長以2萬元交保，南檢將深入追查此案。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月23日
振瑞發88號漁船日前入關台南安平港時，遭台南檢警查獲逾5公噸的中國大陸走私魚貨，南檢聲押貨主等7人獲准，輪機長以2萬元交保，南檢將深入追查此案。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月23日

（中央社記者張榮祥台南23日電）振瑞發88號漁船日前入關台南安平港時，遭台南檢警查獲船中逾5公噸的中國大陸走私魚貨，南檢聲押貨主等7人獲准，輪機長以新台幣2萬元交保。

台南地檢署發言人柯怡伶今天指出，南檢去年8月接獲漁船走私魚貨的線報，立刻指揮海巡署台南機動查緝隊、嘉義查緝隊、台南市警局刑警大隊、第六分局成立專案小組，今年1月21日在安平港查獲振瑞發88號漁船走私魚貨逾5公噸。

南檢調查，振瑞發88號漁船1月19日從澎湖出海，直接到中國大陸領海，以海上接駁方式，運回大陸未經檢疫的紅魽4793公斤、春子魚348公斤，再佯裝成自行撈捕的魚貨，裝箱返台。

南檢訊後，認定陳姓貨主、陳姓船長及5名外籍漁工涉犯懲治走私條例、入出國及移民法，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向台南地方法院聲押獲准，潘姓輪機長以2萬元交保。南檢將深入追查此案。（編輯：翁翠萍）1080123

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