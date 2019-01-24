台中3車車禍 計程車遭撞翻釀3死3傷

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市賴姓男子昨天晚間駕駛廂型車，行經大里區環中東路七段與國光路口時，撞上一輛計程車與一輛休旅車，事故造成3死3傷，警方正調查事發原因。

台中市政府消防局表示，昨天晚間10時51分接獲民眾報案，指出大里區國光路與環中東路七段口，有3輛車發生事故，其中一輛翻覆，疑似有民眾受困，消防局獲報派遣大里、十九甲、國光、仁化及霧峰分隊，出動各式救災救護車共計10輛、32人前往搶救。

消防人員表示，到場時發現一輛廂型車、一輛計程車與一輛休旅車發生事故，其中計程車翻覆，與廂型車皆有人受困，消防人員隨即破壞車體搶救。

警消陸續將40歲賴姓廂型車駕駛、65歲劉姓計程車駕駛，計程車上3名乘客以及休旅車羅姓駕駛的葉姓妻子送醫，現場汽車零件四散，事故車輛嚴重凹陷、路中央一大片血跡，令人怵目驚心。

計程車劉姓駕駛與車上陳姓、李姓乘客送醫後傷重不治，廂型車賴姓駕駛則失去意識，緊急送醫救治後在加護病房觀察，尚未脫離險境。

劉姓計程車駕駛的妻子與兒子接獲通知趕到醫院，劉妻向警方表示，丈夫平常要洗腎，領有身心障礙手冊，因家境不佳，每天晚間仍四處跑車撐起家計，沒想到出意外。

休旅車羅姓駕駛表示，他當時行經國光路要往大里橋方向，環中東路七段突然有一輛廂型車衝出，撞向他的車輛與另一輛計程車，他的傷勢不嚴重，但妻子臉部受傷送醫。

警方表示，事故共造成3死3傷，初步研判廂型車疑似闖紅燈，警方正深入調查事故原因。（編輯：管中維）1080124