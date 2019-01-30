台中牙醫命案 家屬盼重視精障犯罪預防

台中市一名患有精神疾病的賴姓男子，去年5月持刀刺死無辜王姓牙醫，醫師妻子（中）30日在犯罪被害人保護協會台灣台中分會主委陳怡成（右）陪同下舉行記者會，除分享案發後心路歷程，也提出精障者犯罪預防相關議題。中央社記者蘇木春攝 108年1月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市患有精神疾病的賴姓男子涉去年5月持刀刺死王姓牙醫，王妻今天出面分享案發後的心情，並提出精障者犯罪預防相關議題，希望能喚起政府重視，避免類似案件再發生。

患有思覺失調症的34歲賴姓男子去年5月持刀到妹妹工作的牙醫診所，因找不到妹妹，竟涉持刀刺殺王姓牙醫師致死，台中地院今天依殺人罪判處他無期徒刑、褫奪公權終身，執行後監護5年。全案可上訴。

王姓醫師的妻子今天在財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會主委陳怡成陪同下召開記者會，王妻也帶著寫給丈夫的一封信，分享案件發生後的心路歷程，並提出精障者犯罪預防相關議題。王姓醫師子女也到場陪伴。

「感謝法官明察秋毫，給先夫一個遲來的正義」王妻哽咽地表示，判決讓家屬得以安慰，但王醫師在受難時9公分深的傷口，是家屬一輩子的痛。

她指出，案件中的個案，是台中市衛生局長期追蹤的精神疾病案例，訪視報告說賴男近幾年來精神穩定，甚至可以出國打工；但在法庭上，凶嫌申請精神鑑定，報告認為凶嫌長期以來妄想不斷，隨時有再犯可能，請問政府，該相信社區訪視還是專業醫師的鑑定報告。

王妻說，對精障者而言，定時服藥穩定情緒是何等重要，如果病發造成悲劇，對受害人家庭是多麼大的傷害，她希望政府能夠重視相關議題，包括精障人士的分級照護判別須更加專業，並賦予基層訪視人員更多權利與責任。

此外，對高風險的人要有特殊照顧，才能讓生病的人得到更充分的治療，也同時保障大眾人身安全；希望落實精神衛生法保護人制度，並且要給保護人足夠的教育與支持，若保護人沒有能力，國家應有機制確保病患得到照顧。

她並提到，政府照顧弱勢時，也應符合社會大眾的期待，不要再用生命與鮮血，包容精障凶嫌的刑責，另政府在重大刑案的精神鑑定要更周全、更細緻，不只保障精障者的訴訟防禦權，也可以顧及被害人與家屬的感受。

王妻也懇請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，能夠重視相關議題，猶記民國105年蔡總統在小燈泡受難時，曾在卡片上寫下不會讓小燈泡白白犧牲等文字，希望蔡總統兌現承諾。

陳怡成表示，檢視2015年至2017年台灣各地地方法院判決「殺人致死」案件計有54件，其中，被告提出精神鑑定有33件，經鑑定認為有精神疾病者計有31件，判決認定符合減刑計有17件判決。

陳怡成指出，如何建構完善、無縫的社會安全網，提供精神病患及完善治療，在尊重個人自主權利與社會安全保障，兩者如何調和、兼容並蓄，則有待主管機關及相關機構跨部會討論修法，並從行政執行面加強預防工作。（編輯：戴光育）1080130