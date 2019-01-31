台銀受託辦理警槍採購案 最高行政法院發回更審

（中央社記者劉世怡台北31日電）警政署於3年前委託台灣銀行辦理警槍採購案，一家外國廠商未得標而興訟，原審判勝訴並命台銀重為處分，最高行政法院今天認定原審調查不詳盡，廢棄原判決，發回更審。

最高行政法院發布新聞稿指出，內政部警政署為汰換警用勤務手槍，委託台灣銀行於民國104年7月間辦理「警用手槍4萬9600枝」採購案，開標方式採「一次投標，分段開標」，分為「規格標」、「價格標」二段開標；得標廠商應踐行程序為資（規）格審查、樣槍試射、審查委員會審查以及開啟價格標共4階段。

4家廠商參與投標，其中Glock Asia-Pacific Limited及Carl Walther GmbH這兩家廠商通過資（規）格審查、樣槍試射、審查委員會審查3關，在開啟價格標時，Carl Walther GmbH因價格未超過底價且為最低新台幣4億5248萬8005元而得標。

Glock Asia-Pacific Limited不服，提出異議及申訴審議，均遭駁回後提起行政訴訟控告台銀，並在原審台北高等行政法院審理時追加警政署為被告，均聲明請求撤銷申訴審議判斷、異議決定及原處分。

原審判Glock Asia-Pacific Limited勝訴，將申訴審議判斷、異議決定及原處分均撤銷，命令台銀重為處分，並於理由中敘明已勝訴，不用對警政署判決。

台銀、警政署均不服，提起上訴，由最高行政法院審理，今天宣判。

最高行政法院審酌，原審既認警政署為採購案的實際需求機關，有參與訴訟陳述意見的必要，在為釐清爭訟事實、保護第三人的權益並兼顧訴訟經濟目的，應依行政訴訟法第42條規定，命令警政署參加本件訴訟，而非准予Glock Asia-Pacific Limited對警政署起訴，使警政署列被告，且原審調查不詳盡，因此廢棄原判決，發回台北高等行政法院。

最高行政法院指出，警政署在原審未受不利之判決，自不得聲明不服，其上訴不合法，因此駁回上訴。（編輯：李錫璋）1080131