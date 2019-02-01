國道彰化段5車連撞釀1傷 一度塞車5公里

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）一輛聯結車今天行經國道一號彰化路段，疑因未保持安全距離追撞前方自小客車，事故造成5車損、1人輕傷，車流一度回堵約5公里，經國道警察全力排除，行車下午恢復順暢。

30歲溫姓男子駕駛一輛聯結車行經國道一號南下199公里處彰化路段，疑未保持安全距離追撞前方自小客車，引發連環車禍，造成5車受損、1人輕傷，事故造成回堵約5公里，國道警方與養護工程單位全力排除。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，一輛聯結車上午11時56分行經彰化路段追撞前車，由於事故車輛占用3車道，開放路肩通行，並通知警察廣播電台請用路人提早在王田、彰化交流道先下高速公路走替代道路，現場由第三大隊員林分隊處理。

一輛遭撞的自小客車26歲黃姓女駕駛輕傷，送往衛生福利部彰化醫院治療，檢傷發現頭部與額頭撕裂傷，無大礙。黃女透過院方表示，她車子才剛買，由於前車緊急煞車，她跟著煞車遭後車追撞，不知發生什麼事。

警方表示，上午11時56分接獲通報，員警中午12時11分抵達，事故現場下午1時10分排除，目前車流恢復順暢，行車時速可達80公里以上。（編輯：黃世雅）1080201