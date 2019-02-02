台中酒駕累犯再肇事 2機車騎士傷重亡

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市大里區國光路二段今天清晨4時多發生死亡車禍，陳姓酒駕累犯逆向連撞多輛汽車及機車，造成兩名機車騎士傷重送醫，經搶救後仍宣告死亡。

台中市消防局表示，這起車禍發生於清晨4時多，車禍現場為1輛休旅車與2台機車發生碰撞，2名傷者都是20多歲的機車騎士，分別送往大里仁愛醫院及中山醫學大學附設醫院救治。

消防局指出，其中彭姓男機車騎士當場無生命徵象、左腳踝斷肢、全身多處骨折、頭部外傷；另一名鄭姓女騎士到院前無生命徵象、全身多處骨折，兩人經搶救後仍因傷重宣告死亡。

警方調閱監視器發現，肇事的陳姓男子駕駛休旅車逆向行駛，在車禍發生地點的國光路二段331號前，先撞彭姓男騎士機車後，又撞上鄭姓女騎士機車，接著擦撞2輛路邊車輛，一輛開在機車後面的計程車因閃躲不及也遭波及，休旅車最後撞上民宅2台車輛後停下，差點又撞到另一名周姓女騎士，造成多輛汽車及機車毀損。

警方調查指出，陳姓男子是酒駕累犯，去年3月酒駕被吊銷駕照、11月又無照酒駕，沒想到今天再度肇事，還造成兩名機車騎士傷重身亡，死者家屬據報趕到派出所，都悲痛欲絕，沒想到年關前，兩條年輕生命竟然無法躲過死劫。（編輯：吳佳穎）1080202