文大女傷者救回一命昏迷中 轉三總做高壓氧治療

（中央社記者張茗喧台北14日電）文化大學昨天發生火災，女學生李安筑被嗆傷失去呼吸心跳，送新光醫院搶救後挽回一命，目前仍處於深度昏迷，考量她一氧化碳中毒，昨晚緊急轉往三總接受高壓氧治療。

位於陽明山的中國文化大學大典館昨天冒出陣陣火煙，台北市消防局下午5時許獲報後立即出動36輛各式車輛和99人馳援，晚間6時15分許救出16人，其中2女送醫搶救。

新光醫院急診醫學科主任張志華今天受訪時表示，新光醫院收治的傷患是一名女學生，到院前已經沒有呼吸心跳（OHCA），全身被火場濃煙燻黑，暫無其他外傷，經搶救已恢復生命跡象。

不過，傷者仍處於昏迷狀況，且呼吸道灼傷、肺部吸入性嗆傷、腦部水腫，所幸血壓已經回穩、瞳孔也有反應。

三軍總醫院今天透過新聞稿指出，該名文大傷者李安筑昨天晚間10時20分，已轉送至三總接受高壓氧治療，診斷為吸入性灼傷合併呼吸衰竭，以及一氧化碳中毒等症狀，凌晨0時44分進入小兒加護中心治療。

張志華指出，女傷患昨晚轉院前昏迷指數已經從3進步到6，但依然處於深度昏迷狀態，由於她在火場嗆傷，體內一氧化碳濃度相當高，必須透過高壓氧治療代謝體內的一氧化碳，和家屬討論後決定轉往三總，該院有大型的高壓氧治療設備可協助治療。

張志華說，傷者昨天已經出現腦部水腫，是缺氧導致的腦病變，對腦部恐造成一定傷害，即便如此仍希望把握任何一點治療的機會。（編輯：黃于）1080214