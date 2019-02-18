高雄魷釣船福克蘭群島失火 64人獲救5人失蹤

（中央社記者楊淑閔台北18日電）農委會漁業署今天表示，高雄籍「俊榮號」魷釣漁船11日在福克蘭群島Stanley港北方75浬海域發生火災，接獲通報後聯繫當地協助搜救，目前64人獲救，5名菲律賓籍船員失蹤。

漁業署指出，俊榮號漁船為前往西南大西洋海域作業的魷釣漁船，船身全長74.55公尺，船噸位998噸，船上包括船長共有4名台籍船員，1名中國大陸籍船員，28名印尼籍船員，22名菲律賓籍船員，9名越南籍船員及5名緬甸籍船員，合計69名船員。

漁業署說明，案發後，俊榮號即呼叫高雄籍「日大益」號漁船前往救援，並將64名船員接駁到船上，5名菲律賓籍船員下落不明，漁業署監控中心接獲通報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救指揮中心協助。

漁業署進一步說明，福克蘭群島搜救單位在案發當天11日即派遣直升機、軍艦及船舶抵達案發海域搜救，搜救作業仍持續進行中。日大益號漁船上64名俊榮號船員，已於2月12日接駁至高雄籍「連榮號」漁船，連榮號漁船於15日將這64名船員載運至烏拉圭蒙特維多港。

漁業署補充，這艘失火的「俊榮」號漁船目前漂流到Stanley港東北方190餘浬海域，由高雄籍「錦玉龍」號漁船持續監視中，至於5名下落不明菲律賓船員，福克蘭群島搜救單位持續搜索中，俊榮號的保險公司已安排拖救船前往拖救。（編輯：陳清芳）1080218