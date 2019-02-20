打火英雄王聘婷 桃園消防局首位女分隊長

從基層消防員做起，31歲的王聘婷靠著自己的實力與努力，接任桃園市政府消防局大溪消防分隊長，也是桃園市消防局成立20年來首位女分隊長。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月20日

（中央社記者邱俊欽桃園機場20日電）從基層消防員做起，31歲的桃園市政府消防局大溪消防分隊長王聘婷靠著自己的實力與努力，成為桃園市消防局成立20年來首位女分隊長；不少同仁對「打火女英雄」讚不絕口。

擁有身高173公分高挑身材的王聘婷，從小就憧憬打火救人的英雄事蹟，從警察專科學校畢業後，經歷新北市消防局到桃園市政府消防局，除了投入第一線的消防救災任務外，她還積極努力，通過消防三等特考，並且105年考取警察大學消防科學研究所，實力堅強。

在消防同事的眼中，王聘婷樂於分享、不怕苦，勇於接受挑戰的人，是一位允文允武的女英雄。

桃園市政府在今年2月配合桃園市消防局職務調整，同時考量女性消防同仁人數漸增，加上王聘婷擁有救助、救護、救生員以及化災指揮班等多項證照，調升王聘婷接任大溪消防分隊長。

消防局今天表示，消防局在舊桃園縣府時期，轄屬於警察局消防隊，王聘婷是民國88年成立桃園市消防局以來，首位女性消防分隊長。

王聘婷說，消防工作的壓力很大，她平常靠跑步、游泳紓解工作壓力；由於分隊長的職務必須進行決策、思考及分析，責任壓力更重大，她會在崗位上好好運用所學，與同事一起努力。

面對消防生涯以來的各項救災，王聘婷希望盡力做好每一次的任務，也希望每次勤務中所面臨的受困民眾，都能平安健康。（編輯：方沛清）1080220