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洗澡燙傷嬰兒致重傷害 保母被起訴

最新更新：2019/02/21 19:20

（中央社記者蕭博文台北21日電）蘇姓女子受託照顧嬰兒，卻涉嫌毆打嬰兒，又在洗澡時未注意水溫導致嬰兒燙傷。士林地檢署日前偵結全案，依傷害、業務過失致重傷害罪嫌起訴蘇女。

士林地檢署今天提供新聞資料指出，家住台北市士林區的蘇姓女子去年2月起受託照顧當時滿月的男嬰，同年4月13日晚間因不滿男嬰哭鬧不止，涉出手毆打男嬰臉部，導致男嬰右臉瘀青。

去年4月14日晚間，蘇姓女子為男嬰洗澡時，未先試探水溫即將男嬰浸泡熱水，導致男嬰背部、臀部、腿部二至三度燙傷，占體表面積13%；男嬰因而受有左腳燙傷後疤痕增生及攣縮、左足燙傷併疤痕及皮膚纖維化攣縮併局部變形等重傷害。

男嬰經送醫後住進加護病房，並接受清創手術，後續須接受門診追蹤及復健治療，還得穿彈性衣壓迫治療。男嬰父親不滿，提起告訴。

蘇姓女子到案否認犯行，辯稱男嬰洗澡時臉撞到洗手台才瘀青，又辯稱在洗手台幫男嬰洗屁股時，水突然變得很燙才燙傷男嬰。

承辦檢察官調查全案事證，認為蘇姓女子辯詞與事證不符，犯罪嫌疑重大，日前依傷害、業務過失致重傷害罪起訴，並以蘇女故意對未滿1歲的嬰兒犯傷害罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：戴光育）1080221

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