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穩鵬號喋血 馬尼拉經文處：台灣有司法管轄權

最新更新：2019/02/22 19:36
對於「穩鵬號」海上喋血案，馬尼拉經濟文化辦事處22日指出，由於事件發生在台籍漁船上，台灣當局擁有司法管轄權；若嫌犯要求，菲國當局也會提供法律協助。中央社記者陳妍君攝　108年2月22日
對於「穩鵬號」海上喋血案，馬尼拉經濟文化辦事處22日指出，由於事件發生在台籍漁船上，台灣當局擁有司法管轄權；若嫌犯要求，菲國當局也會提供法律協助。中央社記者陳妍君攝　108年2月22日

（中央社記者陳妍君、林行健馬尼拉22日專電）對於「穩鵬號」海上喋血案，馬尼拉經濟文化辦事處今天指出，由於事件發生在台籍漁船上，台灣當局擁有司法管轄權；若嫌犯要求，菲國當局也會提供法律協助。

屏東東港籍漁船「穩鵬號」20日凌晨在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，一名菲籍漁工持刀砍死菲籍及印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海。

台籍船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內；隔天，陳振茂等人跳海逃生，被友船救起。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）助理秘書長何品瑞（Arthur Abiera Jr.）告訴中央社記者，菲律賓當局會派出最鄰近事發地點的領事館或大使館人員，前往了解案情。

他指出，由於事件發生在台籍漁船上，台灣當局有權進行調查與執法；若嫌犯對馬尼拉當局提出請求，菲國也會對嫌犯提供應有的法律協助。（編輯：林憬屏）1080222

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