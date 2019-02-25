酒駕致死 立委：一審逾6成未達最低本刑3年

（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨立委周春米今天提出數據指出，民國102年6月修法後，酒駕致死案的一審地院判決結果，有63.7%低於最低本刑；司法院秘書長呂太郎說，會用座談會等管道適時跟法官提醒。

立法院司法及法制委員會今天邀請呂太郎列席說明立法計畫，並備質詢。

周春米表示，刑法第185條之3第2項於102年6月11日修正公布；修正前規定為「因而致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑」，修正後則規定為「因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑」。

周春米指出，以酒駕致死案件為例，根據統計數據，102年修法後的地方法院科刑情形，從102年6月11日至107年12月31日，法官所判的平均刑度為2年6.42月，高達63.7%的案件低於法定最輕本刑，法官判刑情況跟立法意旨不符。

呂太郎說，會透過座談會等各種管道跟法官適時提醒，而酒駕被害人有時候會認為獲得賠償，才是最實質的補償，因此法官在考慮相關賠償狀況下，若判刑太重恐讓肇事者不願賠償。

另外，立委要求司法院檢討為何會產生此種原因與檢討，並在1個月內提出書面報告進行說明。（編輯：張均懋）1080225