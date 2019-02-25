累犯一律加重刑度違憲 司法院：不影響酒駕修法

（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨立委吳志揚今天質疑，司法院大法官22日做出釋字第775號解釋，這是否會影響未來酒駕、虐童等提高刑度的修法；司法院秘書長呂太郎表示「不會」。

司法院22日做出釋字第775號解釋，認定犯罪情輕累犯一律加重其刑違憲，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則，法務部2年內須修法，法官則依個案自行裁量。

立法院司法及法制委員會今天邀請呂太郎列席說明立法計畫，並備質詢。

吳志揚質詢表示，司法院釋字第775號解釋符合邏輯但不接地氣，而法官經常輕判，違背大家的法律感情；吳志揚也擔憂，釋字第775號解釋是否會影響立法院未來審查酒駕、虐童等案提高刑度的修法。呂太郎表示「不會」。

尤美女也質詢說，這次釋字第775號解釋出來，法律用語非常艱深難懂，希望司法院未來在公布解釋文時，同時要把「懶人包」丟出來，並用直播等方式，以淺顯易懂的文字或案例，向社會大眾傳達正確訊息，就像行政院這次公布「司法院釋字第748號解釋施行法草案」的方式。

呂太郎說，「從大法官公布到記者會召開的時間很短，我們會盡量來做」，而他在22日的記者會上，也曾用案例進行說明。

呂太郎當時召開記者會表示，刑法第47條第1項規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，大法官認定沒有違反憲法一行為不二罰原則，也就是累犯加重其刑，並無違憲。

但是若是不分情節，累犯一律加重最低本刑，就算累犯適用刑法第59條所指的犯罪情輕、可憫恕，原可減輕其刑，仍加重其刑的情況，明顯過苛侵害人身自由，已違反憲法罪刑相當及比例原則，就此部分，法務部從解釋公布起2年內，須修法，在修法前，法官就個案依此解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。（編輯：李信寬）1080225