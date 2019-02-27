士林公寓火災奪2命 房東判刑1年2月

（中央社記者蕭博文台北27日電）台北市承德路4段某公寓於民國106年間發生火災，2名外籍大學生喪命。陳姓房東依過失致死罪起訴。士院日前審結，認為房東疏於維護電器導致短路起火，判處1年2月徒刑，可上訴。

士林地方法院今天公布判決書指出，陳姓房東將承德路4段一處公寓3樓、頂樓加蓋各隔成5間房間出租，其中，3樓C號房無人居住，陳姓房東疏於注意未拔除排風扇電源線，也未妥慎維護、保養電源線。

民國106年8月10日晚間，3樓C號房排風扇電源線短路起火，火勢自C號房竄出後波及至頂樓加蓋及隔壁公寓的頂樓，導致住在陳姓房東所有的頂樓加蓋內1男1女外籍大學生因一氧化碳中毒而窒息身亡。

陳姓房東否認過失，辯稱起火點是在隔壁公寓的頂樓加蓋；房東的辯護人主張，本案火災鑑定人員資歷淺，鑑定報告缺乏參考價值，無事證證明起火點是陳姓房東的3樓C號房。

承審合議庭採信台北市消防局的鑑定書，認為3樓C號房的排風扇電源線經鑑定有短路痕跡，證明案發時排風扇處於通電狀態，而該房無人居住，也無其它火源，火勢確實起於電源線本身短路發熱，鑑定報告由團隊製成，具可信性。

合議庭認為，建築物所有權人應維護建築物設備安全，案發時3樓C號房已達半個月無人居住，陳姓房東應拔除排風扇電源線，況且先前即有房客提醒應更換電線，但房東並未處理，顯然是應注意、能注意而未注意。

判決書提到，陳姓房東未拔除插頭、更換電線的過失，導致電線短路引火發生火災，奪走2條人命，應負過失責任。

合議庭審酌，陳姓房東出租房屋牟利，疏於注意用電安全，火災影響公共安全甚鉅，且2名外籍學生正值青年，不辭千里來台灣求學，卻因火災魂斷異鄉，審酌陳姓房東否認犯行，未與被害人達成和解，依過失致人於死罪嫌判處有期徒刑1年2月。（編輯：戴光育）1080227