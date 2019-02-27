遊覽車國道追撞拖吊車 6傷送醫

國道1號南下楊梅路段27日發生遊覽車追撞拖吊車事故，遊覽車上4名中國籍乘客及台灣導遊、司機共6人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年2月27日

（中央社記者吳睿騏、管瑞平桃園市27日電）國道1號南下楊梅路段今天發生遊覽車追撞拖吊車事故，遊覽車上4名中國籍乘客及台灣導遊、司機共6人受傷送醫，均無生命危險。

桃園市消防局上午9時26分獲報，國道1號南下71公里楊梅路段遊覽車發生車禍，立即派遣第二大隊楊梅分隊出動23名人員、9部消防及救護車輛馳援。

現場為搭載大陸旅遊團的遊覽車追撞前方拖吊車，遊覽車車頭擋風玻璃碎裂，造成4名中國籍乘客，包括王姓男子（48歲）、覃姓男子（47歲）、胡姓男子（54歲）及馮姓女子（33歲）以及台灣張姓導遊（55歲）、李姓司機（61歲）總共6人受傷，分別被送往湖口仁慈及楊梅天成醫院救治。

消防局指出，6名傷患除了張姓導遊右小腿疑似骨折外，多為挫傷及撕裂傷，均意識清楚，無生命危險。

警方調查，兩車駕駛酒測值為0，遊覽車疑未保持安全距離並注意前方路況，煞車不及撞上前方拖吊車，詳細事故原因及責任待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1080227