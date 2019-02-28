棒打鄰居險致失明 精障男殺人未遂獲緩刑

（中央社記者蕭博文台北28日電）精障男子誤認鄰居要攻擊他，一棒將鄰居打昏、左眼幾近失明。法院考量他犯案受精神疾病影響、應接受治療消弭犯罪動機，日前依殺人未遂罪判刑1年10月，緩刑5年，監護4年。

士林地方法院判決書指出，家住台北市的精障男子患有思覺失調症，有幻聽、幻視、怪異行為，因喜歡餵食流浪狗，與鄰居關係長期不睦，甚至有鄰居曾說要挖洞將他埋起來，男子於是攜帶球棒防身。

民國106年4月間，男子與先前曾爭執過的鄰居狹路相逢，誤以為鄰居要對他攻擊，持球棒朝鄰居頭部猛揮，一棒將鄰居打昏在地。

男子犯案後隨即離開現場，被害人送醫急救幸免於難，但腦部遭重擊，受有左眼視神經萎縮及癲癇等傷害，左眼僅剩光感（視力0.001），已達重傷害程度。

合議庭採信醫院精神鑑定報告，認為男子行為時因精神障礙或心智缺陷，導致辨識能力、控制能力顯著降低，且男子供稱案發時眼前一直有藍光、紫光、紅光閃來閃去，行為時確受病症影響，依法減刑。

合議庭審酌，男子與當地居民處高度緊張關係，才隨身攜帶球棒，並因一時情急失慮而犯案，即使已依未遂、辨識能力或控制能力顯著降低等規定減刑仍嫌過重，因此再以犯罪情狀可憫恕規定酌減，判處1年10月徒刑。

判決也指出，男子因長期罹患思覺失調症、與周遭居民關係緊張而犯案，若強予自由刑制裁，恐無助消弭犯罪動機，透過適當治療，減緩精神疾病及心智缺陷對被告辨識違法及行為能力的影響，才是根本之道。

合議庭認為，被告案發後接受治療，病情趨穩，若持續接受監護治療，應無再犯之虞，宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束並定期治療，另為讓被告按時服藥，宣告監護4年，由檢察官指定適當處所給予適當治療，並看管、監視其行動，以資照顧。（編輯：方沛清）1080228