更多編輯台推薦新聞：
北部蟑螂對3殺蟲劑有中抗藥性 環署教防治原則
生活

北部蟑螂對3殺蟲劑有中抗藥性 環署教防治原則

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出
國際

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出

專訪／黃向羣盼北農沒有政治 只有民生
生活

專訪／黃向羣盼北農沒有政治 只有民生

費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美
運動

費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

天母7旬婦命案 女兒涉弒母重嫌遭聲押禁見

最新更新：2019/03/03 23:05

（中央社記者劉世怡台北3日電）台北市天母傳出弒母命案，一名林姓女子涉嫌殺害7旬母親，死因與頭部、胸部傷勢有關，士檢今晚複訊後認為林女涉殺害直系血親尊親屬罪，有逃亡及湮證之虞，向法院聲押禁見。

台北市警消1日深夜10時許獲報，天母東路附近一處民宅內有救護案，派員到場發現，全身是血的7旬林婦倒在寢室地板上，全身有多處擦挫傷，且無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

初步調查了解，林婦和自國外返台的女兒同住，死者女兒事後供稱母親疑遭不明歹徒攻擊後，全身受傷逃回家中。

轄區士林地檢署檢察官率同法醫師前往遺體所在地的台北榮民總醫院進行相驗，發現死者生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，而受有多處傷勢，初步研判死因與其頭部、胸部傷勢有關。

檢警也調閱案發地周邊監視器後，認為死者40多歲的林姓女兒涉有重大嫌疑，由檢察官核發拘票命警方將她拘提並帶回住處以釐清案發原因。

林女昨晚拒絕夜間偵訊，警方今天上午才開始進行筆錄，釐清案情疑點，並在下午3時30分移送士林地檢署複訊。

檢察官複訊後，認為林女涉犯刑法第272條第1項的殺害直系血親尊親屬罪，並有事實足認為有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：陳清芳）1080303

地機族