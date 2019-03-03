天母7旬婦命案 女兒涉弒母重嫌遭聲押禁見

（中央社記者劉世怡台北3日電）台北市天母傳出弒母命案，一名林姓女子涉嫌殺害7旬母親，死因與頭部、胸部傷勢有關，士檢今晚複訊後認為林女涉殺害直系血親尊親屬罪，有逃亡及湮證之虞，向法院聲押禁見。

台北市警消1日深夜10時許獲報，天母東路附近一處民宅內有救護案，派員到場發現，全身是血的7旬林婦倒在寢室地板上，全身有多處擦挫傷，且無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

初步調查了解，林婦和自國外返台的女兒同住，死者女兒事後供稱母親疑遭不明歹徒攻擊後，全身受傷逃回家中。

轄區士林地檢署檢察官率同法醫師前往遺體所在地的台北榮民總醫院進行相驗，發現死者生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，而受有多處傷勢，初步研判死因與其頭部、胸部傷勢有關。

檢警也調閱案發地周邊監視器後，認為死者40多歲的林姓女兒涉有重大嫌疑，由檢察官核發拘票命警方將她拘提並帶回住處以釐清案發原因。

林女昨晚拒絕夜間偵訊，警方今天上午才開始進行筆錄，釐清案情疑點，並在下午3時30分移送士林地檢署複訊。

檢察官複訊後，認為林女涉犯刑法第272條第1項的殺害直系血親尊親屬罪，並有事實足認為有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：陳清芳）1080303