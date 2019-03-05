小燈泡案更審 凶嫌自稱溥儀送閻王投胎

男子王景玉（左）當街殺害3歲女童小燈泡案，一、二審皆判他無期徒刑，案經最高法院發回，5日在台灣高等法院更一審開庭。中央社記者吳家昇攝 108年3月5日

（中央社記者劉世怡台北5日電）王姓男子當街殺害3歲女童小燈泡，一、二審皆判處無期徒刑，案經最高法院發回。高院今天開庭，王嫌庭上突然語意不詳說，自己是溥儀，籍貫浙江，她是閻羅王，因要投胎才殺她。

王嫌還押時，媒體提問，你到底是「堯舜」？還是「溥儀」？為何覺得小燈泡是閻羅王？對此，王嫌不發一語。

女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王嫌從後方猛砍頸部當場死亡。王嫌當場被制伏後宣稱自己是古代聖君「堯舜」之一「堯」，必須殺人才會有四川嬪妃與其傳宗接代。一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王嫌無期徒刑。

二審台灣高等法院認定，王嫌行為時辨識能力及控制能力，均因罹患慢性思覺失調症的精神障礙而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年7月初判處無期徒刑，褫奪公權終身，為降低再犯危險性，命刑後監護5年。

案經上訴，最高法院去年12月20日審酌二審自行認定王嫌辨識能力、控制能力顯著降低，且無期徒刑如何有「刑滿後監護」，因此，撤銷原判決發回更審，台灣高等法院更一審今天開庭。

王嫌在庭上突然語意不詳說，「我是溥儀，籍貫浙江，她是閻羅王，因閻羅王要投胎才殺她」。

高院合議庭指出，就王嫌有無矯正及再社會化可能性進行鑑定，檢辯雙方對鑑定機關有何意見？律師表示，教授趙儀珊適格，請求交由她進行鑑定；公訴檢察官反對選任趙儀珊，指趙女偏重兒童心理學，對受刑人鑑定部分經驗不足。

高院合議庭表示，依據高院其它類似案件，曾找教授沈勝昂進行鑑定，要求檢辯雙方10天內提供書面意見補充，合議庭進行評議後，就會決定人選，儘快進行鑑定。另外，就無期徒刑者假釋處遇的現行制度面，將函詢法務部說明。（編輯：戴光育）1080305