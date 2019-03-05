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女子受傷倒臥國道 警方將約談計程車駕駛

最新更新：2019/03/05 17:41
國道一號楊梅段4日晚間驚見一女子受傷躺臥外側車道，警方5日查出女子搭乘的計程車並聯繫上駕駛，將進一步約談以釐清案情。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年3月5日
國道一號楊梅段4日晚間驚見一女子受傷躺臥外側車道，警方5日查出女子搭乘的計程車並聯繫上駕駛，將進一步約談以釐清案情。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年3月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）昨晚有民眾發現國道楊梅段一女子受傷躺臥外側車道，警方今天查出女子搭乘的計程車，廖姓駕駛表示，女子在中原大學附近上車，但不清楚她為何不見，警方將進一步約談釐清案情。

國道公路警察局勤務指揮中心昨晚6時50分接獲民眾報案，有行人躺在國道中山高速公路南向67公里處外側車道靠路肩邊線上，巡邏車抵達現場回報，一名女子尚有意識，但頭部流血，隨後將女子送醫救治。

國道公路警察局表示，經連夜調閱監視影像比對後，發現吳姓女子是在中原大學附近搭乘計程車，警方循線查出是家住中壢的53歲廖姓駕駛，經電話聯繫，廖姓駕駛表示，吳女於昨晚6時18分許在中原大學附近上車，並表示要到楊梅天成醫院看病，廖姓駕駛便經內壢交流道走國道中山高速公路往南要前往楊梅區。

警方表示，廖姓駕駛指出，相關車程約30分鐘，但吳女後來為何會不見。廖姓駕駛說自己也不清楚，直到接獲警方通知才知道吳女躺臥在高速公路上，由於吳女仍在加護病房無法訊問，警方對於廖姓駕駛說法持保留態度，但已通知他到案說明，以進一步釐清案情。

警方也呼籲路過民眾，若發現或是錄到相關影像，可提供員警進行後續偵查。

承辦員警指出，這名58歲吳女，昨晚6時50分許，躺在國道中山高速公路南向67公里處外側車道靠路肩邊線上，現場留有嘔吐物，尚有意識，初步檢傷發現女子左臉腫脹、右腳撕裂傷、右小腿骨折，經救護人員送醫後，目前已轉至林口長庚醫院加護病房觀察中。（編輯：李錫璋）1080305

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