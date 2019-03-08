700萬賓士車未領牌就上路 遭沒入壓成廢鐵

台中劉姓男子前年進口一輛價值新台幣700萬元賓士車，在委託業者載運車輛到相關單位驗車時，拖車司機疑便宜行事，直接開走這輛沒有牌照的汽車，遭轄區警察盤查，依法強制沒入，監理單位8日執行銷毀，全新車輛變成廢鐵。（基隆監理站提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年3月8日

（中央社記者沈如峰、趙麗妍基隆8日電）台中劉姓男子前年進口一輛價值新台幣700萬元賓士車，委託業者前往檢測時，拖車司機疑似便宜行事直接開走沒牌照車輛，遭警查獲依法強制沒入，監理單位今天執行銷毀。

據了解，住在台中的劉男前年底從國外進口一輛價值700萬元的賓士S550豪華房車，並委託拖車業者載運車輛到相關單位檢測驗車，不料負責處理的拖車司機盤算路程僅有幾公里，疑似便宜行事，直接開走沒有牌照的這輛汽車上路，立即遭轄區警察盤查，除車輛被沒入之外，拖車司機也被開罰3600元。

交通部公路總局台北市區監理所基隆監理站表示，賓士車主曾提訟要求撤銷處罰，但經法院判決確定違反「道路交通管理處罰條例」第12條「未領用牌照行駛」，且未依公路法取得安全審認合格證明，依法強制沒入；由於這部車管轄權在台中市交通事件裁決處，裁決處今年1月30日行文委託基隆監理站代為執行銷毀工作。

這輛賓士車在近中午時被移到一處資源回收廠，經確認車籍資料無誤後，短短數分鐘內就遭怪手狠壓成廢鐵，一輛賓士車就此化為烏有。

據瞭解，根據台中地院一審結果認為警方查扣車輛的過程合法，判決劉男敗訴。劉男再上訴，二審認為，劉男應承擔他委任的通運公司與葉姓司機的責任，判決劉男敗訴確定。

劉男得知今天車子已遭壓毀，表示他的心情很傷心，針對這件事不想再提，僅低調表示通運公司已有賠償他，至於賠償金額，不願透露。（編輯：翁翠萍）1080308