更多編輯台推薦新聞：
水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾
產經

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎
政治

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

燿華董事長張元銘獲准具保2億元 暫時解境

最新更新：2019/05/12 14:34

（中央社記者劉世怡台北12日電）燿華電子董事長張元銘被控非法募集有價證券，一審獲無罪，二審高院審理中。他以處理公司海外事務及參展為由，請求暫時解除限制出境，高院日前裁准具保2億元可暫時解境。

金鼎證券創辦人張平沼與妻子陳淑珠、兒子張元銘等人被控在民國94年間未經核准，向不特定人行銷美國PEM集團旗下GVEC公司所發行的有價證券PSB1。

一審台北地方法院認定張元銘於95年6月間接任金鼎證券董事長，並不知情，也沒參與，判處無罪；張平沼、陳淑珠共犯修正前證券交易法的非法募集有價證券罪，各判10月徒刑。全案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中，張元銘等3人都遭限制出境。

張元銘主張，燿華電子子公司上海展華電子於5月13日將召開2019年第二季度經營管理檢討會議，需由他親自主持決策，而且5月16日至17日將參加第15屆華東電路板設備與材料供應鏈展覽會，藉此機會了解最新業界製程及爭取新的客戶訂單，請求暫時解除5月12日至17日限制出境，高院21日開庭審理，他也會準時出庭。

高院合議庭審酌，他提出上海展華電子公司總經理鄭震山簽呈影本、2019年第15屆華東電路板設備與材料供應鏈展覽會資料，認定他確實有出境處理事務必要，且他從99年間經檢方執行搜索偵查迄今，都有遵期到庭接受偵審程序，沒有無故不到庭紀錄，之前也有多次獲解除限制出境，並遵期返國。

高院裁准他須提出新台幣2億元保證金，在5月12日至17日期間，可暫時解除限制出境。（編輯：李亨山）1080512

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報