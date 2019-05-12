燿華董事長張元銘獲准具保2億元 暫時解境

（中央社記者劉世怡台北12日電）燿華電子董事長張元銘被控非法募集有價證券，一審獲無罪，二審高院審理中。他以處理公司海外事務及參展為由，請求暫時解除限制出境，高院日前裁准具保2億元可暫時解境。

金鼎證券創辦人張平沼與妻子陳淑珠、兒子張元銘等人被控在民國94年間未經核准，向不特定人行銷美國PEM集團旗下GVEC公司所發行的有價證券PSB1。

一審台北地方法院認定張元銘於95年6月間接任金鼎證券董事長，並不知情，也沒參與，判處無罪；張平沼、陳淑珠共犯修正前證券交易法的非法募集有價證券罪，各判10月徒刑。全案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中，張元銘等3人都遭限制出境。

張元銘主張，燿華電子子公司上海展華電子於5月13日將召開2019年第二季度經營管理檢討會議，需由他親自主持決策，而且5月16日至17日將參加第15屆華東電路板設備與材料供應鏈展覽會，藉此機會了解最新業界製程及爭取新的客戶訂單，請求暫時解除5月12日至17日限制出境，高院21日開庭審理，他也會準時出庭。

高院合議庭審酌，他提出上海展華電子公司總經理鄭震山簽呈影本、2019年第15屆華東電路板設備與材料供應鏈展覽會資料，認定他確實有出境處理事務必要，且他從99年間經檢方執行搜索偵查迄今，都有遵期到庭接受偵審程序，沒有無故不到庭紀錄，之前也有多次獲解除限制出境，並遵期返國。

高院裁准他須提出新台幣2億元保證金，在5月12日至17日期間，可暫時解除限制出境。（編輯：李亨山）1080512