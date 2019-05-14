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佯稱代操盤股票可獲利 通緝犯詐騙305萬元遭逮

最新更新：2019/05/14 16:23

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市一名遭到5案通緝的姜男，涉嫌以投資股票可代為操盤獲利等話術詐騙服飾店老闆，得手新台幣305萬元，警方經過數個月偵查將男子緝捕到案，並依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園市警局蘆竹分局今天發布新聞稿表示，一名遭到台北、士林及桃園地檢署共5案通緝的59歲姜姓男子，自稱是銀行副總，並以投資股票可代為操盤獲利等話術，慫恿去年在賣場認識的服飾店老闆，拿出資金供其代為操作股票，並允諾所得獲利6、4分帳。

警方表示，姜男為取信被害人，更交付面額95萬的「空頭支票」，要被害人先不要兌現，等到陸續獲利後再交付現金贖回。被害人信以為真，陸續交付了305萬元，但被害人事後察覺有異，前往銀行兌現支票時發現跳票，這才驚覺自己畢生積蓄已遭詐騙。

員警調查發現，姜男數年前就以相同手法詐騙遭警方查獲移送，但交保後卻拒不出庭，因此身揹5案通緝，為躲避查緝，不但經常更換藏匿地點，更以計程車代步，警方在調查分析姜男的生活習性後，才埋伏將男子緝獲。

警方表示，姜男到案後坦承犯行，並供稱詐騙所得305萬元已用來償還賭債，或是到彩券行投注花用殆盡。全案於警方調查完畢後，依詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，通緝部分一併解送歸案執行，並擴大追查有無其他被害人。（編輯：陳俊碩）1080514

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