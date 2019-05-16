鳳頭燕鷗魚鉤卡喉 鳥友心疼

宜蘭一名賴姓鳥友最近在五結鄉海灘拍攝鳳頭燕鷗時，發現其中一隻誤吞綁有魚鉤的釣線，魚鉤就外露卡在喉部，但因鳳頭燕鷗怕人，他難以幫忙，只能希望牠平安無事。（賴姓鳥友提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年5月16日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭賴姓鳥友昨天在海灘拍攝鳳頭燕鷗生態時，發現其中一隻誤吞綁有魚鉤的釣線，魚鉤外露卡在喉部，痛苦掙扎，但因鳳頭燕鷗怕人，人類無法靠近幫忙，只能希望牠平安無事。

賴姓鳥友今天受訪時說，每年夏天是鳳頭燕鷗繁殖季節，最近宜蘭沿海都可看到成群的鳳頭燕鷗在海灘上繁殖下一代。昨天下午，他到五結鄉海灘拍攝鳳頭燕鷗生態時，意外拍到其中一隻嘴巴掛著一條釣線，釣線上的魚鉤就外露卡在喉部，正當同類都在找尋伴侶交配時，牠卻不斷在族群間掙扎，好像急著想擺脫魚鉤糾纏。

他推測，這隻鳳頭燕鷗應是吃到體內有魚鉤的小魚，且誤吞後的釣線還有其他魚鉤；如果因此妨礙進食，恐會造成生命危險。

「沒辦法，人類想去救牠，但都救不到」賴姓鳥友無奈地說，鳳頭燕鷗警覺性很高又怕人，稍微靠近就集體飛走，他與其他鳥友見狀都無法靠近幫忙，只能躲在遠處祈禱，希望牠平安無事。

他認為，不只塑膠垃圾會影響海洋生態，釣客的行為也會間接讓海鳥受傷，呼籲釣客發揮公德心，不要讓憾事再次發生。（編輯：張銘坤）1080516