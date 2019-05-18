國道1號中沙大橋下8工人受困 怪手協助脫困

國道一號中山高速公路雲林中沙大橋下，18日因濁水溪溪水暴漲造成多名工人受困，所幸陸續由現場怪手成功救援，眾人皆無大礙。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年5月18日

（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）中山高速公路雲林中沙大橋下，因濁水溪溪水暴漲，造成8名施工的工人受困，所幸陸續由現場怪手救援脫困，工人除了驚恐外皆無大礙。

雲林縣消防局於下午1時38分接獲報案，施作國道1號中沙大橋段補強工程，因山區下起滂沱大雨，濁水溪上游暴雨導致溪水暴漲，在橋下施工的7男、1女施工人員受困沙洲，情況危急。

雲林縣政府消防局第二大隊西螺分隊分隊長李煌都立即與其他救援人員攜帶個人水域裝備，並出動氣墊船、救災、救護車及各式救生設備前往現場。

救援人員趕抵現場，濁水溪上游受暴雨所致溪水湍急且水位不斷上升，所幸受困民眾已由現場重機具怪手救援脫困，救護人員立即檢傷，工人除了飽受驚嚇外，皆無大礙。

另外，在附近發現仍有3名瓜農正在田裡搶救自有農具，因考量安全，派員勸導離開，避免再發生受困。（編輯：黃世雅）1080518